Andrea Morresi è il regista del centrocampo della Lazio di Rughetti. Secondo quanto riportato da Gazzetta Regionale, Il classe 2011, arrivato dal Perugia nell’estate del 2025, gioca davanti alla difesa ed è stato impiegato dal tecnico in tutte le partite di questa stagione. Nel derby con la Roma, un suo filtrante ha messo Coppola nelle condizioni di segnare il gol del momentaneo 2-1.

Morresi era approdato nella capitale nella passata stagione, entrando nell’Under 15. Si è preso presto le chiavi della mediana biancoceleste, interpretando il ruolo di playmaker anche nel campionato attuale. La sua presenza è un punto fermo nelle scelte di Rughetti.

Dalla Treiese al centrocampo della Lazio

Prima del passaggio al Perugia, Morresi è cresciuto nel settore giovanile della Treiese, dai Piccoli Amici ai Pulcini. L’arrivo alla Lazio nell’estate del 2025 ha aperto una nuova tappa del suo percorso: con la maglia biancoceleste ha trovato spazio stabilmente davanti alla difesa.

In quella posizione gestisce il pallone, distribuisce il gioco e cerca gli spazi per i compagni. Alla visione di gioco unisce tecnica e corsa nelle due fasi. Il suo destro si è già fatto notare anche sui calci di punizione, una soluzione con cui può rendersi decisivo.

Il suo contributo non si esaurisce però nella regia arretrata. Quando si apre la possibilità, Morresi avanza verso la trequarti avversaria. È dunque coinvolto sia nella costruzione delle azioni sia nel lavoro che precede le iniziative offensive della squadra.

Il derby con la Roma e il filtrante per Coppola

Fino alla domenica del derby, la Lazio condivideva con la Roma l’imbattibilità in campionato. I biancocelesti si presentavano alla sfida con una struttura difensiva che li rendeva la seconda miglior difesa del raggruppamento. Anche il lavoro di Morresi davanti alla retroguardia contribuisce all’equilibrio della squadra.

Contro i giallorossi, il numero 4 ha giocato in una zona di campo particolarmente affollata. Dall’altra parte c’era il miglior attacco del girone, capace di mettere alla prova la mediana biancoceleste. La Roma ha prevalso per 3-1 dopo aver dominato gran parte degli 80 minuti, ma nella ripresa la Lazio ha trovato la forza di reagire.

L’episodio che ha riaperto momentaneamente la partita è nato dai piedi di Morresi. Un suo passaggio filtrante ha raggiunto Coppola in posizione favorevole; il compagno ha poi mandato il pallone in rete per il 2-1. La speranza biancoceleste si è spenta con il terzo gol romanista, firmato da Abate.

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