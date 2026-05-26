Sarri-Lazio, è addio: firmate le carte della risoluzione

L'avventura di Maurizio Sarri è giunta ai titoli di coda: l'ormai ex tecnico biancoceleste, secondo quanto raccolto da Alfredo Pedullà, ha firmato i documenti della risoluzione contrattuale con la Lazio. Il toscano è pronto a dare inizio ad nuova esperienza alla guida dell'Atalanta.

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Sarri: firmate le carte della risoluzione. Ora l’Atalanta lo aspetta per il nero su bianco. Al momento concordato un biennale con opzione unilaterale a favore della Dea

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