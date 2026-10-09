Lazio-Monza, la protesta continua: cosa dicono i dati dell’Olimpico
La contestazione nei confronti di Lotito prosegue: acquistati circa 4.500 biglietti, a cui si aggiungono 4.500 abbonati.
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La contestazione a Lotito prosegue
La risposta della prevendita conferma, per il momento, la linea seguita dall’inizio della stagione. Secondo quanto riportato da Radiosei, La sfida con il Monza si inserisce dunque in un clima di contestazione nei confronti del presidente della Lazio.
Lazio-Monza, i numeri della prevendita
Il dato distingue due quote: i circa 4.500 biglietti acquistati e i 4.500 abbonati. Sommate, arrivano a circa 9.000 tra titoli venduti per la partita e abbonamenti.
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