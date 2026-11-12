Italia-Francia, Nations League: i Bleus senza Mbappé, Thuram e Dembélé

L’Italia affronta la Francia giovedì 12 novembre 2026 alle 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Secondo quanto riportato da Dayitalianews, La partita vale per la quinta e penultima giornata del Gruppo A1 di Nations League 2026-2027. Gli Azzurri di Roberto Mancini sono secondi con sette punti, tre in meno dei Bleus: il confronto pesa nella corsa alla qualificazione ai quarti di finale.

La Francia guida il girone con dieci punti dopo quattro giornate. Alle spalle dell’Italia c’è il Belgio, distante un punto dalla formazione azzurra.

Classifica, precedenti nel girone e ultimo turno

All’andata, giocata il 2 ottobre allo Stade de France, Italia e Francia hanno pareggiato 1-1. Michael Olise ha portato avanti i Bleus, prima della rete di Alessandro Bastoni per gli Azzurri. Come riporta Dayitalianews, le due nazionali tornano ora ad affrontarsi a Milano.

La Francia ha aperto il proprio cammino con due vittorie, contro Turchia e Belgio. Dopo il pareggio con l’Italia, ha battuto nuovamente la nazionale belga, questa volta per 4-1, arrivando a dieci punti nelle prime quattro partite.

Il percorso degli Azzurri è cominciato invece con una sconfitta per 2-0 contro il Belgio. Sono seguiti il successo esterno per 4-1 sulla Turchia, l’1-1 con la Francia e la vittoria per 3-1 nella seconda sfida contro i turchi. Questi risultati hanno portato l’Italia a quota sette, al secondo posto nel gruppo.

Dopo la gara di San Siro resterà un turno, in programma domenica 15 novembre. L’Italia giocherà in trasferta contro il Belgio, mentre la Francia affronterà la Turchia.

Le probabili formazioni di Mancini e Zidane

Roberto Mancini dovrebbe scegliere il 4-3-3. Davanti a Gianluigi Donnarumma, la linea difensiva indicata comprende Michael Kayode, Giorgio Scalvini, Alessandro Bastoni e Riccardo Calafiori. A centrocampo sono attesi Davide Frattesi, Sandro Tonali e Nicolò Barella; in attacco potrebbero giocare Sebastiano Esposito, Pio Esposito e Nicolò Cambiaghi.

Italia, probabile formazione (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; Sebastiano Esposito, Pio Esposito, Cambiaghi. Ct: Roberto Mancini.

Anche la Francia di Zinedine Zidane dovrebbe disporsi con il 4-3-3. Mike Maignan è indicato tra i pali, con Warren Zaïre-Emery, Jeremy Jacquet, Dayot Upamecano e Adrien Truffert in difesa. Per il centrocampo i nomi sono Rayan Cherki, Da Cunha e Adrien Rabiot; il reparto offensivo è affidato a Michael Olise, Désiré Doué e Bradley Barcola.

Francia, probabile formazione (4-3-3): Maignan; Zaïre-Emery, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Doué, Barcola. Ct: Zinedine Zidane. Tra le assenze francesi figurano Kylian Mbappé, Marcus Thuram e Ousmane Dembélé.

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