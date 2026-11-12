Lazio, derby da record: incasso stimato vicino ai 4 milioni
La previsione supera i tre milioni incassati contro il Bayern nel 2024; gli abbonati sono 4.200.
La Lazio potrebbe incassare circa 4 milioni di euro dalla vendita dei biglietti per il derby con la Roma di domenica 13 dicembre, in programma alle 12.30. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, La stima, riportata da Il Messaggero, collocherebbe la partita al primo posto nella storia degli incassi al botteghino del club. La cifra potrebbe essere anche leggermente superiore.
Il derby e il possibile primato d’incasso
La previsione è legata alla presenza di appena 4.200 abbonati: per questa gara, gran parte delle presenze sugli spalti si tradurrebbe quindi in biglietti acquistati. La società, da anni, non diffonde i dati relativi agli incassi al botteghino.
Il confronto più recente è con il derby del 21 settembre 2025, quando la Lazio incassò 2,2 milioni di euro. In quell’occasione, però, gli abbonati erano quasi trentamila. Per la prossima sfida con la Roma, la stima si avvicina invece ai quattro milioni.
Il confronto con Bayern e Atletico Madrid
Un incasso di quell’entità supererebbe nettamente i 3 milioni di euro registrati il 14 febbraio 2024, nella gara di andata degli ottavi di Champions League contro il Bayern. Quella sera la Lazio allenata da Sarri vinse 1-0.
La partita con il Bayern aveva già prodotto un incasso superiore di quasi un milione rispetto al debutto nella stessa competizione contro l’Atletico Madrid, il 19 settembre 2023. La sfida terminò in pareggio grazie al gol del portiere Provedel.