Tutti i riflettori su Edoardo Motta! Rigore parato e storia della Serie A riscritta: il punto

Edoardo Motta è passato in poche settimane da riserva di gennaio a protagonista assoluto della Lazio. Complice l'infortunio di Provedel, il classe 2005 arrivato dalla Reggiana ha saputo sfruttare al meglio la sua occasione. Nonostante qualche comprensibile incertezza dovuta alla giovane età, il portiere ha mostrato coraggio nelle uscite e riflessi pronti, collezionando tre vittorie su tre da titolare e mantenendo la porta inviolata in due occasioni. Un impatto devastante che ha trasformato un'emergenza in una splendida realtà per il club biancoceleste.

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Edoardo Motta da record al Dall'Ara

L'ultima impresa di Motta è arrivata contro il Bologna, dove ha neutralizzato un rigore a Orsolini, bloccando persino il pallone tra le mani. Con questo intervento, a soli 21 anni e 68 giorni, il giovane portiere è diventato il più giovane pararigori in Serie A dai tempi di Donnarumma nel 2019. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, per trovare un precedente simile in casa Lazio bisogna tornare indietro di ben 18 anni: era il maggio del 2008 quando un giovanissimo Fernando Muslera parò un penalty contro il Palermo prima di compiere i 22 anni.

Edoardo Motta: il Penalty Hero

I numeri confermano che per Motta parare i rigori non è un caso, ma una specialità della casa: in questa stagione ne ha già neutralizzati tre su sei totali. Grazie alla doppietta di Taylor che ha completato l'opera dopo il suo salvataggio, la Lazio si gode un talento che sta determinando il proprio futuro partita dopo partita. Arrivato quasi in silenzio nel mercato invernale, oggi Motta è il nuovo idolo dei social della Lega, che lo hanno già ribattezzato "Penalty Hero" per la freddezza mostrata nei momenti cruciali.