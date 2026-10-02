Gattuso ritrova Dele-Bashiru, visita riprogrammata per Gudmundsson

Non arriva ancora un sospiro di sollievo per Rino Gattuso, domani impegnato con la seconda amichevole della pausa per gli impegni delle Nazionali contro la Juve Stabia, per cui il mister dovrà fare i conti con diverse assenze.

Visita riprogrammata per Gudmundsson

Provstgaard, Isaksen, Tavares, Mandas, Sutalo, Frattesi e Taylor restano ancora impegnati con le rispettive federazioni, mentre Gudmundsson è tornato nella capitale dopo l'infortunio alla spalla rimediato in Nazionale contro l'Estonia.

Stando a quanto riportato dal Messaggero, sarebbe stata riprogrammata nei prossimi giorni la visita dell'islandese, che sarà costretto a rimanere ai box per circa un mese.

Dele-Bashiru salda i motori, Marusic ci prova

Per il ruolo di mezzala, tuttavia, il tecnico potrà ritrovare in campo Dele-Bashiru, che già da domani potrebbe mettere qualche minuto nelle gambe contro la Juve Stabia e che, nel frattempo, si prepara anche per la prossima sfida di campionato contro il Monza, anche se con molta probabilità partirà dalla panchina. Mentre contro i brianzoli continueranno a fare parte della lista degli assenti Cataldi e Rovella, mentre Marusic potrebbe provare a recuperare.