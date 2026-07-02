Bisignani: "La manifestazione dimostrerà che i tifosi laziali sono uniti. No di Peruzzi?..."

Luigi Bisignani ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei in vista della grande manifestazione che avrà inizio alle 17:30.

L'intervento di Bisignani a Radiosei

Saró alla parte finale della contestazione, cercherò di fare l’ultima parte del corteo. Sento voglia di grande partecipazione, per le famiglie.

Sarà una grande festa per dimostrare che i tifosi della Lazio sono uniti. Il senso della festa è un corteo di forte protesta, poi un palco per tante voci. Ci sarà un’inziativa del Tempo con delle pagine azzurre distribuite ai presenti. Speriamo che si capisca che la voce dei tifosi va ascoltata e non può essere messa sotto il tappeto.

Quello della Reggina è un atteggiamento più politico che sportivo, sembra una mossa del cavallo. Abbiamo scoperto quanto accaduto a Reggio Calabria. Lo spogliatoio di Formello trasformato a Reggio.

Il no di Peruzzi non mi stupisce perché conosce la situazione e sa che lo stato è insostenibile. Per me è un cartellino giallo per Gattuso…

Vivrò la stessa emozione quando da raccattappalle portavo ordini da Lorenzo a Lovati, quando Lorenzo era squalificato. L’emozione della prima volta, di chi si sente partecipe di un moto civile di protesta.