Tutti i dettagli dell'amichevole in programma domenica 27 settembre

Domenica 27 settembre la Lazio sarà impegnata in un'amichevole contro l'Arezzo. Il match si giocherà allo Stadio Mirko Fersini di Formello.

La S.S. Lazio comunica che domenica 27 settembre alle ore 15:00 è in programma un’amichevole tra i biancocelesti e l’Arezzo allo Stadio Mirko Fersini di Formello. La gara verrà disputata a porte chiuse al pubblico. L’ingresso sarà consentito a stampa e fotografi accreditati, in possesso della tessera professionale come indicato nel regolamento in vigore pubblicato dalla Lega Serie A. La sfida sarà trasmessa in esclusiva su Lazio Style TV, YouTube, X, l'app ufficiale biancoceleste e in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, così come la radiocronaca su Lazio Style Radio, anche 89.3 FM.