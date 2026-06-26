Caccia al sostituto di Romagnoli: servirà un'altra cessione, i nomi per la difesa

Con la partenza di Alessio Romagnoli, la Lazio dovrà al più presto muovere i primi passi per assicurarsi il suo sostituto.

Dominguez in pole

Tuttavia, secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, la cessione dell'ex Milan non basterà per far spazio a un nuovo centrale: Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria è il principale indiziato per raccogliere l'eredità del difensore romano, ma la sua valutazione, che si aggira attorno ai 10 milioni, resta l'ostacolo principale. Per questo motivo, la Lazio dovrà valutare una seconda cessione oltre a quella di Romagnoli, in uscita per circa 8 milioni tra cartellino e ingaggio totale.

Carta Provedel

Al momento, sarà necessaria la cessione di un altro biancoceleste e, in questo scenario, potrebbe essere Ivan Provedel a sbloccare l'operazione. Il portiere è sui taccuini dell'Inter e viene valutato dal club capitolino circa 3 milioni. La sua uscita potrebbe permettere alla Lazio di risparmiare circa 4,5 milioni lordi di ingaggio e far spazio a nuove manovre in entrata.

I nomi

La Lazio continua a puntare su Dominguez, che potrebbe diventare il nuovo titolare, in coppia con Provstgaard nella linea a 4 di Gattuso. Il nuovo tecnico biancoceleste apprezza il profilo del giovane classe 2005, cresciuto nel Barcellona. Qualora l'operazione non dovesse andare in porto, la società monitora anche altre piste come quella Arnau Martinez del Girona, acquistabile pagando la clausola d’uscita fissata a 8 milioni, e Diego Coppola del Brighton, desideroso di tornare in Italia dopo la sua esperienza al Paris FC, dove ha anche incrociato Ciro Immobile.