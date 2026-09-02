Gudmundsson: "Sono una grande tifoseria. Sono grato per l'opportunità...."

Le prime parole di Albert Gudmundsson

Albert Gudmundsson è intervenuto ai microfoni ufficiali del club. Il calciatore ha raggiunto ieri Formello per le visite mediche e la firma sul contratto di 4 anni. È arrivato in prestito gratuito nell'ultimo giorno di mercato, con diritto di riscatto fissato a 11 milioni. L'islandese ha svolto oggi il suo primo allenamento con la Lazio.

L'intervista

Sono molto contento di essere qui. Noi islandesi non siamo tantissimi, da parte mia c'è l'orgoglio a vestire la maglia di questo club e non vedo l'ora di iniziare. Mi sento molto motivato a mettermi alla prova e dare il massimo per la Lazio.

Roma è una città molto bella, la Lazio ovviamente un grande club. Sono molto contento di essere arrivato, soprattutto a Roma e penso che mi divertirò molto a vivere qui.

I ruoli: fascia, centrocampo, attacco o punta

Mi considero un calciatore capace di ricoprire diversi ruoli: sulla fascia, centrocampo, in attacco o come punta. Penso che saper giocare in queste posizioni sia una qualità.

Su Gattuso

La presenza del tecnico ha influenzato la mia decisione di venire qui. L'anno scorso era il commissario tecnico della Nazionale, ho seguito sia le prime due partite della Lazio, sia quelle dell'Italia. Mi ha ispirato il suo modo di giocare, non vedo l'ora di lavorare sotto la sua guida e di fare il mio dovere. Quando scendo in campo le emozioni sono tante, ma l'abilità sta nel riuscire a controllarle. Tutti noi amiamo il calcio, quindi è normale provare sensazioni quando giochiamo questo bellissimo sport. Però alla fine è pur sempre calcio, è ciò che amiamo.

“Mi vedo come un centrocampista…”

Credo sia una qualità saper ricoprire diversi ruoli, mi vedo come un centrocampista, ma se vorranno schierarmi da un'altra parte sarò felice di mettermi a disposizione. Penso che i tifosi possano aspettarsi da me tanto lavoro e impegno per la squadra. Spero di poterli rendere orgogliosi con qualche gol e assist. Sono una grande tifoseria. Sono grato per l'opportunità, non dimentico il supporto dei tifosi che mi hanno accolto con grande calore. Sono felice di essere qui e giocare per questo importante club.

Hai esordito con la Fiorentina contro di noi, hai fatto due gol, sei in debito lo sai?