Lecce-Hysaj, trattativa in stallo: dubbi tecnici o economici? La situazione

Il mercato del Lecce vive ore di profonda riflessione attorno al profilo di Elseid Hysaj. Il difensore albanese, svincolato dopo l'addio alla Lazio, si è avvicinato al club salentino. Tuttavia, quella che sembrava una trattativa in chiusura ha subito una brusca frenata, lasciando spazio a incertezze e indiscrezioni sul futuro del calciatore.

Le diverse versioni sul rallentamento

Al centro del dibattito ci sono le motivazioni dietro questo stop. Se inizialmente si è parlato di una possibile richiesta del calciatore di ottenere garanzie tecniche, vale a dire la certezza di un ruolo da protagonista nel progetto del mister Di Francesco, le ultime ricostruzioni divergono. Secondo quanto riportato da PL Talk (Pianeta Lecce), infatti, che il terzino stia prendendo tempo per valutare altre proposte, anche dall'estero, che potrebbero risultare più vantaggiose dal punto di vista economico.

L'attesa di una svolta

La situazione resta in continua evoluzione e priva di una "fumata bianca" definitiva. Il Lecce si trova davanti a un bivio: continuare a puntare sull'esperienza dell'ex Lazio o decidere di cambiare rotta, virando su altri obiettivi per completare il pacchetto arretrato.