Lazio e Roma seguono l’esterno del Liverpool per gennaio

Lazio e Roma continuano a seguire Federico Chiesa, che sta prendendo seriamente in considerazione un ritorno nel campionato italiano dopo le difficoltà al Liverpool. Secondo quanto riportato da RomaToday, Entrambi i club avevano già valutato l’esterno in passato e a gennaio la pista potrebbe riaprirsi. D’Amico e Fabiani continueranno a monitorare l’occasione.

Chiesa al Liverpool: presenze, contratto e valutazione

Il figlio d’arte, tra i protagonisti dell’Italia campione d’Europa, ha lasciato la Juventus per trasferirsi ai Reds nella stagione 2024/25. Nel primo anno in Inghilterra ha raccolto 15 presenze tra campionato e coppe. Ha vinto il titolo, ma senza avere un ruolo da protagonista.

La stagione successiva è andata meglio sul piano dell’impiego: 36 partite, di cui 26 in Premier League, e i suoi primi due gol nel campionato inglese. Nella stagione in corso, invece, Chiesa ha giocato soltanto due minuti. Il dato indica quanto sia ridotto il suo spazio nei piani tecnici e societari del Liverpool.

Il contratto dell’esterno scade nel 2028 e la sua valutazione è di circa 10 milioni di euro. Anche il giocatore avrebbe aperto alla possibilità di rientrare in Italia.

La Lazio pensa al prestito con diritto di riscatto

La Lazio, capolista in Serie A, considera Chiesa una possibile occasione per rafforzare il reparto offensivo di Gattuso. Prima di muoversi dovrà capire quali margini avrà nel mercato, ma la formula presa in esame è il prestito con diritto di riscatto legato ai risultati raggiunti.

È una soluzione gradita a Lotito. Anche il Liverpool potrebbe valutarla per provare a recuperare parte dell’investimento sostenuto per il classe 1997. Per i biancocelesti, dunque, l’interesse resta legato sia allo spazio di manovra disponibile sia alla possibilità di impostare l’operazione con quella formula.

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