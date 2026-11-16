Mandas, stipendi e rinnovo: la Lazio valuta un adeguamento, restano gli attriti

Mandas rinunciò a quattro mensilità per tentare l’esperienza in Premier League. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, Quel precedente, legato al caso stipendi, pesa oggi sul rapporto contrattuale con la Lazio: il club potrebbe offrirgli un adeguamento, ma al momento il portiere non intende prolungare l’accordo.

Le quattro mensilità prima della Premier League

Al momento della partenza, Mandas dovette accettare la richiesta economica di Lotito e rinunciare a quattro stipendi. Il Corriere dello Sport ricorda quell’episodio tra le mosse del presidente biancoceleste in occasione delle partenze.

Il portiere viene inoltre accostato a percentuali definite da record. La possibilità di un adeguamento economico, tuttavia, si inserisce in un rapporto segnato da quanto accaduto nell’ultima stagione.

Il contratto fino al 2029 e l’ipotesi adeguamento

Mandas aveva rinnovato nel 2025 e il suo accordo scade nel 2029. Per la Lazio significa avere una copertura contrattuale per altri due anni e mezzo, senza però poter contare, allo stato attuale, sulla disponibilità del portiere a spostare più avanti la scadenza.

Un adeguamento-premio rientra tra le possibili intenzioni della società, ma le chance di una nuova intesa sono ora limitate. Non c’è soltanto l’aspetto economico: incidono anche gli attriti e i precedenti dell’ultima stagione.

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