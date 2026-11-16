Mandas, stipendi e rinnovo: la Lazio valuta un adeguamento, restano gli attriti

Il portiere non intende per ora estendere il contratto al 2029; in passato rinunciò a quattro mensilità.

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Foto di Paolo Bruno/Getty Images

Mandas rinunciò a quattro mensilità per tentare l’esperienza in Premier League. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, Quel precedente, legato al caso stipendi, pesa oggi sul rapporto contrattuale con la Lazio: il club potrebbe offrirgli un adeguamento, ma al momento il portiere non intende prolungare l’accordo.

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Le quattro mensilità prima della Premier League

Al momento della partenza, Mandas dovette accettare la richiesta economica di Lotito e rinunciare a quattro stipendi. Il Corriere dello Sport ricorda quell’episodio tra le mosse del presidente biancoceleste in occasione delle partenze.

Il portiere viene inoltre accostato a percentuali definite da record. La possibilità di un adeguamento economico, tuttavia, si inserisce in un rapporto segnato da quanto accaduto nell’ultima stagione.

Il contratto fino al 2029 e l’ipotesi adeguamento

Mandas aveva rinnovato nel 2025 e il suo accordo scade nel 2029. Per la Lazio significa avere una copertura contrattuale per altri due anni e mezzo, senza però poter contare, allo stato attuale, sulla disponibilità del portiere a spostare più avanti la scadenza.

Un adeguamento-premio rientra tra le possibili intenzioni della società, ma le chance di una nuova intesa sono ora limitate. Non c’è soltanto l’aspetto economico: incidono anche gli attriti e i precedenti dell’ultima stagione.

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