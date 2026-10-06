Figc, Malagò nominato commissario della Federcalcio

La Giunta esecutiva del Coni ha approvato all’unanimità il commissariamento della Federcalcio. Il provvedimento attende la ratifica del Consiglio nazionale.

Photo by Yves Herman - Pool/Getty Images via Onefootball
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La decisione della Giunta del Coni

La Giunta esecutiva del Coni ha votato all’unanimità il commissariamento della Figc, affidando l’incarico a Giovanni Malagò, attuale presidente della Federcalcio. Lo apprende l’ANSA.

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L’intesa prima della riunione

L’accordo sul nome di Malagò è stato raggiunto nell’incontro con Buonfiglio che ha preceduto la riunione della Giunta, convocata per le 13. La scelta ha rappresentato una mediazione tra due schieramenti contrapposti anche al voto. All’incontro era presente, come garante dell’intesa, il presidente del Cip Giunio De Sanctis.

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