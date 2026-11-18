Tre mesi di squalifica e 10mila euro di ammenda per Serse Cosmi. Secondo quanto riportato da SportMediaset, Il Giudice Sportivo della Lega Pro ha sanzionato l’ex allenatore della Salernitana per un’espressione discriminatoria rivolta all’attaccante croato del Bari Karlo Butic durante la gara dello scorso 4 ottobre allo stadio Arechi. La decisione arriva dopo la conclusione dell’incarico di Cosmi sulla panchina granata.

la sanzione resterà congelata fino al prossimo incarico ufficiale dell’allenatore.

Il confronto tra Cosmi e Butic all’intervallo

L’episodio risale all’intervallo di Salernitana-Bari, partita poi vinta in rimonta per 2-1 dai campani. Nel primo tempo Butic aveva portato avanti il Bari trasformando un calcio di rigore. Aveva quindi festeggiato sotto la Curva Sud, settore del tifo granata.

L’esultanza non era piaciuta a Cosmi. Al duplice fischio, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, l’allora tecnico della Salernitana si era avvicinato all’attaccante per parlargli. Secondo la ricostruzione accolta dalla giustizia sportiva, gli avrebbe detto «Sei uno zingaro».

Butic avrebbe cercato di spiegare che il festeggiamento era una dedica alla compagna incinta. Cosmi, sempre secondo la ricostruzione dei fatti, avrebbe risposto: «Che me ne frega della tua ragazza».

Le testimonianze e la versione di Cosmi

La decisione è arrivata dopo gli accertamenti svolti dalla Procura Federale al termine della partita. L’arbitro, il primo assistente e il quarto ufficiale hanno dichiarato di non aver sentito le parole scambiate tra i due: si trovavano a circa venti metri di distanza. Un collaboratore della Procura Federale, che era invece a circa un metro da Cosmi e Butic, ha confermato di aver udito distintamente le parole denunciate dal calciatore del Bari.

Ascoltato durante le indagini, Cosmi non ha negato né il confronto con Butic né l’uso del termine contestato. Ha però sostenuto di aver pronunciato una frase diversa: «Ho detto a Butic: 'Non ti lamentare se poi ti chiamano zingaro'».

Il Giudice Sportivo non ha accolto questa versione. Ha ritenuto pienamente attendibili il racconto del calciatore e quello del collaboratore federale, qualificando l’espressione come discriminatoria per motivi di razza, nazionalità e origine etnica.

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