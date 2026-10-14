Totti si arrende alla Lazio: «Chapeau, non me l’aspettavo». E sulla Roma…

Totti sorprende sulla Lazio: «Non me l’aspettavo, chapeau». Poi parla di scudetto

Francesco Totti applaude la Lazio. L’ex capitano della Roma ha commentato il sorprendente primo posto dei biancocelesti, attualmente in vetta alla classifica insieme all’Inter, ammettendo di non aspettarsi una partenza di questo livello.

Secondo quanto riportato nel corso della presentazione del nuovo album Calciatori Panini 2026/27, Totti non ha nascosto il proprio apprezzamento per quanto sta facendo la Lazio: «No, sinceramente no, non me l’aspettavo e non se l’aspettava un po’ nessuno, neanche Gattuso».

Poi l’elogio: «Però è una squadra forte, una squadra che sta lì in prima classifica, perciò chapeau, perché sta facendo bene ed è giusto che sia in quella posizione».

Totti tra Lazio, Roma e Gasperini: «Può competere per lo scudetto»

Ambassador della Lega Serie A, Totti ha partecipato alla presentazione del nuovo album Calciatori Panini 2026/27, tornando anche sui ricordi legati alle figurine.

«Io sono cresciuto con Panini, all’epoca costava 200 lire un pacchetto ed erano momenti indimenticabili. Era difficile finirlo in tempi brevi, era divertente perché passavi metà pomeriggio ad attaccare le figurine. C’era però una squadra che io mettevo a testa in giù, non posso dire quale…».

L’ex numero 10 giallorosso ha raccontato anche chi fosse il suo riferimento da bambino: «La figurina speciale? Fin da piccolo il mio idolo era Giannini, ma con l’album avevi la possibilità di conoscere tutti i calciatori dalla Serie A alla Serie B».

Totti ha inoltre confermato che questa sera sarà all’Olimpico per Roma-Real Madrid di Champions League: «Dopo 2 anni torno allo stadio».

Nel corso dell’evento gli è stato consegnato un premio Player of the Match alla carriera, insieme a una serie di maxi figurine che ripercorrevano la sua lunghissima esperienza con la Roma e la Nazionale.

Spazio quindi all’ottimo avvio di stagione della Roma e al lavoro di Gian Piero Gasperini.

«Il top player della Roma? Non ce n’è uno in particolare, in questo momento penso che tutta la squadra stia facendo bene però se devo citare uno metto il mister Gasperini perché sta creando un grande gruppo compatto, unito, che dimostra voglia di vincere».

Alla domanda sulle possibilità di scudetto dei giallorossi, Totti non si è tirato indietro: «Una Roma da scudetto o manca ancora qualcosa? E’ una Roma che può competere per lo scudetto, sappiamo che l’Inter ha una marcia in più però è una squadra che può dare filo da torcere».

L’ex capitano ha parlato anche dell’Inter e del suo cammino europeo: «No, si può perdere una partita sia in Europa sia in campionato, il problema è che in Italia quando perdi una partita si amplifica tutto. L’Inter è una grande squadra, competitiva, una squadra che arriverà in fondo sia in Italia che in Europa».

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