Lazio-Roma, biglietti: abbonamento o fidelity card per ogni intestatario

La S.S. Lazio comunica due finestre di vendita riservata per i biglietti di Lazio-Roma. Secondo quanto riportato da S.S. Lazio, Dalle 10:00 dell’11 novembre alle 23:59 del 15 novembre l’acquisto è riservato agli abbonati alla stagione 2025/2026. Dalle 16:00 del 16 novembre alle 23:59 del 25 novembre potranno acquistare i possessori delle fidelity card Millenovecento ed Eagle Card.

La vendita riservata agli abbonati

Nella prima finestra, con un account si possono acquistare fino a quattro biglietti. Per ogni intestatario va inserito il numero della card associata al relativo abbonamento: non è sufficiente che sia abbonato soltanto chi effettua l’acquisto. Le indicazioni della Lazio precisano infatti che tutti gli intestatari dei biglietti devono essere abbonati alla stagione passata.

L’elenco delle comunicazioni sui tagliandi comprende anche un avviso dedicato alla vendita riservata agli abbonati del Settore Sud e Aquilotti per Lazio-Roma. Compare inoltre un avviso sulla seconda fase di vendita per gli abbonati alla stagione 2025/26 e per i possessori di fidelity card.

La vendita riservata alle fidelity card

La finestra successiva è destinata ai titolari di Millenovecento ed Eagle Card. Anche in questa fase il limite è di quattro biglietti per account: per ciascun intestatario occorre indicare il numero della card associata. Tutte le persone a cui sono intestati i biglietti devono quindi essere titolari di una fidelity card.

Fra gli avvisi relativi a Lazio-Roma figurano anche quello sulla terza fase, dedicata alla vendita libera dei tagliandi, e il pack di tre partite che comprende Lecce, Atalanta e Roma.

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA: Le altre comunicazioni su biglietti e accrediti