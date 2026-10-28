Leite, 103 passaggi nel 2-6 della Lazio contro il Sassuolo

Diogo Leite ha giocato per la prima volta da titolare in Serie A nella vittoria per 2-6 della Lazio sul campo del Sassuolo. Il difensore portoghese è rimasto in campo per tutti i 90 minuti. Con questo successo, i biancocelesti conservano il primo posto: hanno raccolto 25 punti sui 27 disponibili, firmando la migliore partenza della loro storia in campionato.

Leite titolare per 90 minuti nel successo della Lazio

La prima presenza dal fischio d’inizio nel campionato italiano si è chiusa con sei gol segnati dalla Lazio in trasferta. Leite ha disputato l’intera partita, partecipando anche alla costruzione del gioco sul lato sinistro del campo.

La sua prova comprende il lancio da cui nasce l’azione del secondo rigore biancoceleste. Il pallone raggiunge Isaksen, che subisce il fallo; Frattesi sbaglia poi il penalty al 61’.

I numeri di Leite contro il Sassuolo

Secondo i dati di Serie A e Sofascore, Leite è risultato il migliore in campo in cinque voci statistiche. Ha totalizzato quattro azioni difensive e quattro duelli aerei vinti, oltre a 116 tocchi.

Nel gioco con il pallone ha completato 103 passaggi, 59 dei quali nella metà campo avversaria. I dati accompagnano una gara in cui il numero 2 della Lazio è stato impiegato anche nell’impostazione dell’azione.

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