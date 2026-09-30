Gigi Martini: "Il campo è una cosa, il rispetto è un’altra. Il presidente..."

Gigi Martini, uno degli eroi della Lazio del 1974, è tornato a parlare del momento del club biancoceleste sulle colonne de Il Tempo, condividendo una nuova riflessione.

Caro direttore, comincio da una cosa bella, perché anche quelle vanno dette. In questo periodo la squadra si sta togliendo qualche soddisfazione, e non è un caso. Gattuso ha riportato nello spogliatoio tre cose che mancavano da troppo tempo: grinta, fiducia, determinazione. Chi ha vissuto uno spogliatoio sa che sono la base di tutto. Prima ancora della tattica, prima ancora dei nomi.

Noi, nel ’74, sulla carta eravamo una squadra normale: avevamo quello, la convinzione di non arretrare mai davanti a nessuno. Quando quelle tre cose ci sono, una squadra diventa difficile da affrontare per chiunque.

Detto questo, non facciamo l’errore di confondere i piani. Perché la ferita che il mondo laziale si porta dentro non si chiude con una classifica. E qui voglio ripetere, in queste colonne, quello che ho scritto qualche settimana fa di getto.

Come si fa a non capire che l’aquila non la puoi mettere in gabbia? Non esiste una gabbia capace di tenerla prigioniera. L’aquila, se non vola libera, muore. Non appartiene a chi la possiede sulla carta: appartiene a tutti quelli che si emozionano vedendola ad ali spiegate, volteggiare nel celeste del cielo.