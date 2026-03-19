Un paio di curiosità sulla carriera di Daniel Maldini

Arrivato alla Lazio sul finire della sessione invernale, Daniel Maldini si è subito imposto nelle gerarchie di Sarri prendendosi il posto da titolare al centro dell'attacco dopo appena pochi allenamenti. Il Comandante punta molto sulle qualità dell'ex-Monza e lo ha subito scelto per muoversi da falso nueve nel suo attacco, mossa che gli ha consentito spesso di fluidificare al meglio la manovra grazie anche alla tecnica messa in mostra. In vista della prossima sfida al Dall'Ara contro il Bologna, tutto fa pensare alla sua conferma al centro dell'attacco ed il Bologna è già stato fra le sue vittime in carriera.

Bologna già punito da Maldini

In carriera Maldini, infatti, ha già trovato la via del gol contro i rossoblù: la sua firma risale al 18 gennaio 2025, quando l'attuale attaccante biancoceleste indossava la maglia del Monza. In quella gara Maldini aprì le danze trovando la via del gol dopo appena 4', ma la sfida terminò 3-1 in favore dei felsinei.

Rete con cinque maglie diverse

Maldini - Fraioli

C'è un'altra curiosa statistica che riguarda Daniel Maldini, l'attaccante biancoceleste con la rete contro il Sassuolo, infatti, è riuscito ad andare a segno con cinque maglie diverse in Serie A (Milan, Spezia, Monza, Atalanta e Lazio). È uno dei due soli calciatori nati dal 2001 ad esserci riuscito, davanti a lui solo Roberto Piccoli. Chiudo il podio di questa speciale classifica un altro biancoceleste: Matteo Cancellieri, che ha trovato la via del gol con quattro squadre diverse in Serie A.