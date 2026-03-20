Bologna elimina Roma in Europa League: 3-4 ai supplementari all’Olimpico
Partita spettacolare: rimonta giallorossa inutile, decide Cambiaghi al 111’
Photo by Paolo Bruno/Getty Images)
Il derby di Europa League vince il Bologna, Roma sconfitta 4-3 dopo supplementari: show all’Olimpico
La formazione di Italiano conquista l’Olimpico 4-3 ai supplementari: vana la rimonta giallorossa da 1-3 a 3-3, decisiva la rete di Cambiaghi al 111′. Rossoblù ai quarti contro Aston Villa
Bologna-Roma 4-3: derby di Europa League spettacolare
Il Bologna supera la Roma in una gara ricca di emozioni e colpi di scena, confermandosi protagonista in Europa League.
Decide Cambiaghi: rossoblù ai quarti contro Aston Villa
La squadra di Italiano vola ai quarti grazie al gol nei supplementari, rendendo inutile la rimonta della Roma.