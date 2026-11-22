La Lazio attende l’esame dei conti al 30 settembre per sapere come potrà operare nel mercato di gennaio: liberamente, a saldo zero o con un blocco. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, A Formello prevale un leggero pessimismo e il club si aspetta lo stop, che potrebbe però essere superato con le misure previste dall’articolo 90 delle Noif.

La Commissione che ha sostituito la Covisoc valuterà la documentazione presentata dalla società. Se la Lazio avrà raggiunto il parametro dello 0,70%, potrà muoversi liberamente. Se la situazione sarà peggiorata rispetto a marzo, il mercato sarà bloccato; negli altri casi, il club opererà a saldo zero.

I conti e le possibilità per gennaio

La Lazio arriva da una sessione estiva a saldo zero. Al 31 marzo il rapporto tra costi e ricavi aveva superato la soglia dello 0,70%, raggiungendo lo 0,82%, con un disavanzo di circa 20 milioni di euro e un conseguente blocco parziale.

Nel recente bilancio, il costo del personale è salito da 98,2 a 104,6 milioni di euro e gli ammortamenti dei calciatori da 32,7 a 38,4 milioni. Il monte ingaggi è invece sceso da 79,5 a circa 75 milioni. Il club ha inoltre inserito a bilancio 7 milioni legati a Polymarket, limitati alla quota del primo anno dell’accordo quinquennale di sponsorizzazione, bloccato dall’autorità.

Incideranno anche gli incassi del botteghino e i mancati introiti europei. La scorsa stagione la Lazio aveva messo a bilancio circa 20 milioni dagli ingressi allo stadio; in quella attuale, lo sciopero del tifo ha bloccato questa entrata. In caso di stop al mercato, la società potrebbe pagare una sanzione e coprire l’eventuale deficit per rientrare nei parametri. Lotito sta cercando di sistemare il passivo inserendo crediti o dilazionando alcuni pagamenti, in particolare quelli relativi al periodo Covid.