Tifo organizzato: "Venerdì uscirà il comunicato riguardo la questione abbonamenti"

L'intervento radiofonico del tifo organizzato a Radio Laziale

Ginevra Sforza /
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball
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Nel corso dell'intervento del suo intervento ai microfoni di Radio Laziale, il tifo organizzato ha comunicato venerdì sarà svelata la decisione definitiva sulla questione degli abbonamenti per la prossima stagione.

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L'intervento del tifo organizzato a Radio Laziale

A tutte le persone che ci chiedono di prendere posizione sulla questione abbonamenti, possiamo dire che venerdì uscirà il nostro comunicato. Una decisone molto difficile sia per il discorso di entrare che si rimanere fuori (dallo stadio, ndr). Ci vuole dire tempo per fare le cose fatte bene, c'è di mezzo il bene della Lazio, che secondo me è il focus. La prima cosa a cui pensiamo è il bene della Lazio.

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