Calciomercato Lazio, "Here we go". Moretto annuncia: "Dia al Rennes"

In queste ultime ore, l'esperto di mercato Matteo Moretto si è espresso in merito al trasferimento del Boulaye Dia al Rennes

Michelle De Angelis /
Dia in Lazio-Atalanta
Dia in Lazio-Atalanta

In queste ultime ore, l'esperto di mercato Matteo Moretto si è espresso in merito al trasferimento del Boulaye Dia al Rennes.

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Matteo Moretto sui social

Le cifre dell'affare

Il trasferimento di Boulaye Dia al club francese, per il quale in giornata svolgerà le visite mediche, è avvenuto a titolo definitivo per la cifra di circa 8,5 milioni di euro più bonus.

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