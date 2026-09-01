Calciomercato Lazio, "Here we go". Moretto annuncia: "Dia al Rennes"
In queste ultime ore, l'esperto di mercato Matteo Moretto si è espresso in merito al trasferimento del Boulaye Dia al Rennes
Dia in Lazio-Atalanta
In queste ultime ore, l'esperto di mercato Matteo Moretto si è espresso in merito al trasferimento del Boulaye Dia al Rennes.
Matteo Moretto sui social
Le cifre dell'affare
Il trasferimento di Boulaye Dia al club francese, per il quale in giornata svolgerà le visite mediche, è avvenuto a titolo definitivo per la cifra di circa 8,5 milioni di euro più bonus.