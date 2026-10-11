Lazio, Immobile: "È sempre emozionante tornare a casa. Zaccagni e l'incarico in Federazione?"

Ritornato allo stadio Olimpico per sostenere la sua ex squadra nel corso del match contro il Monza, Ciro Immobile è stato intervistato dai cronisti di LSC.

Immobile a LSC

È sempre emozionante tornare a casa, rivedere tutto lo stadio bardato dai colori biancocelesti è sempre emozionante. Mio figlio me lo chiedeva da un po' che voleva che lo potassi a vedere una partita e oggi ce l'abbiamo fatta. Sorpreso dalla Lazio? Questa squadra è stata costruita bene quindi non sono sorpreso, è una squadra che gioca bene ed è allenata bene quindi diciamo che e stato un inizio sorprendente un po' per tutti ma io me lo aspettavo.

Zaccagni? Mattia l'ho visto in settimana . Lui sta raggiungendo grandi traguardi con questa maglia e gli auguro sempre il meglio. Sta portando avanti questo progetto di capitano dopo il mio addio con grande rispetto e onore per la maglia quindi questo sicuramente mi fa piacere. Mi rivedo le mie vecchie partite per mio figlio perché ogni tanto lo sento che vede i miei video e quindi mi ci avvicino. Non sempre ma ogni tanto mi avvicino.