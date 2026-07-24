Lazio Women, ufficiale l'acquisto di due nuove calciatrici

La Lazio Women, attraverso un comunicato ufficiale ha reso noto l'acquisto di due nuove calciatrici: Andrea Holmstrøm e Leah Freeman, rispettivamente per rinforzare la difesa e la porta.

Il comunicato ufficiale

La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Andrea Holmstrøm dal club norvegese LSK Kvinner. Difensore norvegese classe 1999, approda in biancoceleste dopo aver vestito in patria le maglie del Grand Bodø, Bodø/Glimt e del LSK Kvinner collezionando venticinque presenze nella massima serie del campionato scandinavo. Benvenuta Andrea!

Il comunicato ufficiale