Lazio Women, ufficiale l'acquisto di due nuove calciatrici
La Lazio Women, attraverso un comunicato ufficiale ha reso noto l'acquisto di due nuove calciatrici: Andrea Holmstrøm e Leah Freeman
La Lazio Women, attraverso un comunicato ufficiale ha reso noto l'acquisto di due nuove calciatrici: Andrea Holmstrøm e Leah Freeman, rispettivamente per rinforzare la difesa e la porta.
Il comunicato ufficiale
La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Andrea Holmstrøm dal club norvegese LSK Kvinner.
Difensore norvegese classe 1999, approda in biancoceleste dopo aver vestito in patria le maglie del Grand Bodø, Bodø/Glimt e del LSK Kvinner collezionando venticinque presenze nella massima serie del campionato scandinavo.
Benvenuta Andrea!
Il comunicato ufficiale
La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. annuncia che Leah Freeman è una nuova calciatrice biancoceleste.
Portiere statunitense classe 2002, in patria, dopo le esperienze nelle selezioni dei college degli Oregon Ducks e dei Duke Blue Devils, ha vestito le maglie del Bay FC e del San Diego Wawe disputando la National Women's Soccer League. Nella sua carriera anche una presenza con la nazionale Under 20.
Benvenuta Leah!