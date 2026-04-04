ESCLUSIVA | Fiore: "Lazio-Parma? Equilibrio e pochi gol. Su Lotito..."

Pochissime ore separano il fischio d'inizio di Lazio-Parma. Lo stadio Olimpico di Roma si prepara ad ospitare il match nonostante il deserto che sarà presente sugli spalti per le note vicende tra società e tifoseria laziale. Resta il fatto che sarà una partita molto interessante tra due squadre alla ricerca di punti. A parlare della sfida è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Stefano Fiore. Il doppio ex ha analizzato il momento delle rispettive squadre, ripercorrendo anche i tempi in cui vestiva la maglia biancoceleste e quella crociata.

Nella pagina successiva l'intervista a Stefano Fiore