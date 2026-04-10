La gara in programma questa sera tra Roma e Pisa aprirà il trentaduesimo turno di questa Serie A: la Lazio giocherà nel posticipo del lunedì sera a Firenze contro la squadra di Vanoli, reduce dal sonoro 3-0 incassato ieri in Inghilterra contro il Crystal Palace. I viola dovranno fare a meno degli squalificati Fagioli e Gudmundsson; i biancocelesti recuperano Patric, le condizioni di Gila e Zaccagni saranno da valutare, Provedel e Rovella invece sono out fino al termine della stagione.

Fiorentina-Lazio, dove vedere il match in tv e in streaming

La gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A, in programma lunedì alle ore 20:45, sarà visibile in esclusiva su Dazn.