Roma-Pisa 3-0, Malen risolleva Gasperini ed i suoi

E' il match del venerdì sera che apre la 32sima giornata del campionato di Serie A, Roma-Pisa. Una partita che vede affrontarsi due squadre che cercano disperatamente punti in classifica. I giallorossi vengono da un periodo negativo con l'ultima sconfitta incassata con l'Inter a San Siro per ben 5 reti a 2. L'obiettivo degli uomini di Gasperini è provare a conquistare il miglior posto europeo possibile. Dall'altra parte il Pisa, condannato a retrocedere ma che vuole ancora mettere orgoglio nelle prestazioni. La gara finisce 3-0 ed è a senso unico fin dal primo minuto. Il protagonista della serata è sicuramente Malen, che fa tripletta e aiuta la squadra ad uscire da un momento non positivo.

La partita

Passano appena 3 minuti e la partita tra Roma e Pisa dimostra già che aria prenderà il match. 180 secondi e Malen porta in vantaggio i suoi con un'azione solitaria conclusa con un tiro preciso, 1-0. La reazione della squadra avversaria non arriva, la Roma gestisce e controlla tranquillamente la partita. Raddoppio sfiorato da Lorenzo Pellegrini su punizione con la palla che si infrange contro la traversa. Al 43simo arriva il bis di Malen: Rensch fa l'assist e l'attaccante olandese appoggia in rete da due passi. Il primo tempo finisce 2-0.

Nella ripresa la musica non cambia minimamente. La Roma brilla e il Pisa resta a guardare facendo la comparsa in campo. Bastano 7 minuti e Malen cala il tris, sia nel risultato che personale. I padroni di casa devono solo controllare e lo fanno agevolmente, finisce 3-0.

Le rispettive classifiche

Boccata d'ossigeno per la Roma di Gasperini. Tre punti che fanno bene al morale e anche alla classifica. Adesso i giallorossi si trovano a 57 punti ed agganciano la Juventus al sesto posto (bianconeri ovviamente con una partita in meno).

Il Pisa sempre più fanalino di coda di questa Serie A. Stasera oltre a deludere nel risultato anche la prestazione è davvero pessima. I punti restano 18 e l'ultimo posto sembra cosa sempre più probabile per concludere questa stagione in corso.