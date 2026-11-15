Gila, ex Lazio: «Grazie allo psicologo ho cambiato prospettiva»

Mario Gila, ex Lazio oggi al Milan, ha raccontato di essersi rivolto a uno psicologo dopo un periodo difficile vissuto all’inizio della carriera in Italia. Il difensore ne ha parlato nel podcast The Chamber, nell’ambito di un’iniziativa rossonera dedicata al benessere mentale.

Gila ha descritto le pressioni di un mestiere che, visto dall’esterno, può far apparire un calciatore di Serie A come una persona privilegiata e con pochi problemi personali. Nella sua esperienza, invece, il lavoro richiede un impegno mentale continuo, dentro e fuori dal campo.

Una professione che occupa ogni momento

«Un calciatore tende sempre ad avere la mente attiva. È una professione che comporta un grande dispendio di energie mentali», ha spiegato Gila. Per questo cerca occasioni in cui entrare in contatto con se stesso e ritrovare quel Mario che, a volte, sente di perdere a causa del lavoro.

Il difensore ritiene che la professione possa allontanare i giocatori da se stessi, anche per le situazioni da gestire fuori dal campo. Alimentazione, preparazione atletica e allenamenti scandiscono la vita quotidiana: da calciatori, ha osservato, si resta tali ventiquattr’ore su ventiquattro. Tutto va tenuto sotto controllo per arrivare al fine settimana nelle migliori condizioni.

Gila ha parlato anche del peso della ricerca della perfezione: «La perfezione ti sfinisce, è estenuante, e credo anche noiosa fino a un certo punto». Secondo lui, inseguirla può impedire di vedere fino in fondo l’essenza autentica di una persona. Per molto tempo ha adottato quell’atteggiamento; ora prova ad accettare maggiormente gli altri per come sono e a comprenderne il momento.

Il periodo difficile e un modo diverso di affrontare gli errori

Ripensando all’inizio della carriera in Italia, Gila ha detto di avere attraversato una fase dura e di aver toccato il fondo. «Grazie a uno psicologo sono riuscito a superarlo», ha raccontato. Prima era molto severo con se stesso: non si concedeva di sbagliare e, quando accadeva, si giudicava negativamente.

Oggi considera l’errore parte del mestiere e un’occasione per migliorare e crescere. Dice di affrontarlo con più serenità e di riuscire a elaborarlo meglio, senza rinunciare a cercare una soluzione, tanto sul piano professionale quanto su quello privato. Guardare una situazione negativa da una prospettiva positiva, ha spiegato, cambia il modo in cui vive ciò che è accaduto: il rumore che accompagnava l’errore lascia spazio alla calma.

Per Gila è normale commettere lo stesso sbaglio più di una volta. In quei momenti ritiene più utile trattarsi con gentilezza e capire che cosa sia successo, anziché lasciarsi trascinare dalla negatività. L’obiettivo, nelle sue parole, è cercare di sentirsi in pace.

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