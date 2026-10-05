Giordano: "Ho visto Frattesi bene fisicamente e di testa..."
"Il discorso parte dal basso, sui giovani ci devi lavorare, devi avere pazienza..."
Giordano è intervenuto ai microfoni di Radio Sei in occasione del match di Nations League che giocherà l'Italia. Stasera, infatti, gli azzurri affronteranno la Turchia al Dall'Ara a Bologna alle ore 20:45.
Le sue parole
Rispetto a come eravamo partiti col Belgio, ora stiamo benissimo. Con la Francia hai resistito bene, adesso hai la possibilità di arrivare al secondo posto, cosa inaspettata all’esordio. Ci sono dei giocatori da sfruttare perché stanno bene. Contro al Francia è andato bene tutto, bravo Donnarumma; l’hai recuperata con grande volontà, hai fatto la partita che dovevi fare.
Su Frattesi
Ho visto Frattesi bene fisicamente e di testa. Rispetto alle grandi, siamo indietro in zona offensiva.
Giovani?
Alla Lazio bravo anche l’allenatore a scegliere Floriani, che magari è rimasto per ‘caso’ ma poi lo ha fatto giocare. Il discorso parte dal basso, sui giovani ci devi lavorare, devi avere pazienza. Devi lavorare per far crescere i giocatori, non per vincere.
Gattuso su Frattesi?
La penso come lui, per la carriera di Frattesi è stato un passaggio importante, si è preso le sue responsabilità, era un peccato ‘sprecare’ le sue qualità. Io questo passo lo avrei fatto un anno prima, buon per noi che non abbia accettato altre destinazioni.