Giordano: "Ho visto Frattesi bene fisicamente e di testa..."

Giordano è intervenuto ai microfoni di Radio Sei in occasione del match di Nations League che giocherà l'Italia. Stasera, infatti, gli azzurri affronteranno la Turchia al Dall'Ara a Bologna alle ore 20:45.

Rispetto a come eravamo partiti col Belgio, ora stiamo benissimo. Con la Francia hai resistito bene, adesso hai la possibilità di arrivare al secondo posto, cosa inaspettata all’esordio. Ci sono dei giocatori da sfruttare perché stanno bene. Contro al Francia è andato bene tutto, bravo Donnarumma; l’hai recuperata con grande volontà, hai fatto la partita che dovevi fare.