Addio a Igor Protti, il ricordo di Rambaudi: "La Lazio gli è entrata dentro. Viveva per il gol"

Ginevra Sforza /

La recente scomparsa di Igor Protti, venuto a mancare nella notte di ieri, ha scatenato le reazioni di molte figure del mondo dello sport che hanno voluto ricordare l'ex bomber. Tra queste è arrivato stamattina anche il pensiero di Roberto Rambaudi, che ha condiviso con Protti parte del suo cammino alla Lazio. 

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Rambaudi ricorda Protti

Sono molto addolorato. Purtroppo la brutta notizia era dell’aria, stava soffrendo. Perdiamo un ragazzo semplice, umile, che è arrivato ad alti livelli conquistandosi tutto, categoria dopo categoria. Avevamo molto legato, ultimamente ci siamo persi di vista ma a Roma avevamo legato anche fuori dal campo, con le nostre famiglie.

Quando si perde un amico, una persona cara, la sofferenza è tanta. Io mi ricordo di lui le cose belle, su tutte il gol che abbiamo fatto al derby, dico ‘abbiamo’ perché è stata una compartecipazione.

Quando è arrivato a Roma gli siamo stati vicini perché non si è ambientato subito, poi invece si è ambientato alla grande, la Lazio gli è entrata dentro. E quando superi certe difficoltà iniziali ti leghi ancora di più, è successo anche a me.

Lui si voleva conquistare le cose in campo, col sacrificio. Quando Sacchi gli disse che non era adatto alla categorie, lui ha lavorato con umiltà e ha dimostrato poi di essere adatto.

Puoi essere preparato quanto vuoi ma il dolore è tanto. Ai più giovani, per farglielo conoscere, direi che era famelico, aveva tanta voglia di migliorarsi e grandi doti dentro l’area di rigore. Lui viveva per il gol e ci credeva sempre, molto tignoso.

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