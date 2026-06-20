Staff medico, brusca frenata per l’arrivo del Dott. Gregorace: i motivi

Ginevra Sforza /
depositphotos.com
depositphotos.com

I numerosi infortunati e i quattro casi di pubalgia registrati in una sola stagione avevano spinto il patron biancoceleste Lotito a rivedere l'intero settore sanitario a Formello. Con l'addio di Italo Leo, la Lazio aveva puntato su Emanuele Gregorace, esperto nel campo della diagnostica per immagini e specializzato in ecografia muscolo-scheletrica, per il ruolo di nuovo responsabile. 

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Sfumato l’arrivo del Dott. Gregorace

Tuttavia, come riportato da Laziofamily.it, la trattativa avrebbe subito una brusca frenata a causa degli attacchi mediatici subiti dallo stesso Gregorace, costretto a chiudere i propri profili social dopo la reazione dei tifosi laziali legata al suo passato alla Roma.

Gregorace rinuncia all'incarico

Per la sua tranquillità Gregorace ha quindi scelto di fare un passo indietro e rinunciare all'incarico.

Gattuso vuole Zaniolo: clamorosa indiscrezione per l'attacco
Addio a Igor Protti, il ricordo di Rambaudi: "La Lazio gli è entrata dentro. Viveva per il gol"