Staff medico, brusca frenata per l’arrivo del Dott. Gregorace: i motivi

I numerosi infortunati e i quattro casi di pubalgia registrati in una sola stagione avevano spinto il patron biancoceleste Lotito a rivedere l'intero settore sanitario a Formello. Con l'addio di Italo Leo, la Lazio aveva puntato su Emanuele Gregorace, esperto nel campo della diagnostica per immagini e specializzato in ecografia muscolo-scheletrica, per il ruolo di nuovo responsabile.

Sfumato l’arrivo del Dott. Gregorace

Tuttavia, come riportato da Laziofamily.it, la trattativa avrebbe subito una brusca frenata a causa degli attacchi mediatici subiti dallo stesso Gregorace, costretto a chiudere i propri profili social dopo la reazione dei tifosi laziali legata al suo passato alla Roma.

Gregorace rinuncia all'incarico

Per la sua tranquillità Gregorace ha quindi scelto di fare un passo indietro e rinunciare all'incarico.