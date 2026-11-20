Per Eugenio Fascetti, la Lazio è nettamente favorita contro il Lecce nella sfida di domani alle 15 all’Olimpico. Secondo quanto riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, Il doppio ex, però, avverte che i giallorossi dovranno giocare tutte le proprie carte per cercare un risultato utile. Elogia inoltre l’avvio dei biancocelesti, pur indicando nell’Inter la sua favorita per lo scudetto.

Fascetti tra Lazio e Lecce: promozioni e ricordi

Fascetti ha allenato il Lecce dalla stagione 1983/1984 alla 1985/1986. Con il presidente Franco Jurlano, il direttore sportivo Mimmo Cataldo e i calciatori della stagione 1984/1985 conquistò la prima promozione del club salentino in Serie A. Da giocatore aveva vestito anche la maglia della Lazio nel 1964/1965; dopo l’esperienza a Lecce, guidò i biancocelesti nel 1986/1987 e nel 1987/1988.

A Roma ottenne prima la salvezza tra i cadetti, nonostante una penalizzazione iniziale di nove punti, poi la promozione in A. A 88 anni, dopo una vita trascorsa nel calcio tra campo e panchina, l’allenatore viareggino continua a seguire con attenzione la massima serie italiana e non solo.

Fascetti conserva un legame con entrambe le piazze: «Ho splendidi ricordi delle esperienze vissute in entrambe le piazze». Ripensando alla promozione leccese, aggiunge: «Due avventure che rammento con molto piacere. A Lecce, con un grande gruppo di lavoro, dalla dirigenza allo staff, dai calciatori ad ogni collaboratore, raggiungemmo un traguardo che tutti, nel Salento, sognavano. Fu una cavalcata straordinaria, come del resto i festeggiamenti di popolo che seguirono, coinvolgendo un intero territorio.»

A quel traguardo Fascetti affianca il ricordo della morte di Michele Lorusso e Ciro Pezzella: «In giallorosso, purtroppo, ho vissuto anche un grave lutto, la tragica morte di Michele e di Ciro (le bandiere Lorusso e Pezzella ndr), che ancora oggi, a distanza di oltre 40 anni da quel maledetto 2 dicembre 1983, mi procura dolore solo a parlarne. Anche con la Lazio, però, ci siamo tolti delle belle soddisfazioni».

Il Lecce, la salvezza e la scelta di un calcio sostenibile

Nel giudizio di Fascetti, il percorso del Lecce rispecchia quello di una squadra chiamata a lottare fino alla fine per restare in Serie A: «Il Lecce sta effettuando il cammino che compete ad uno schieramento che ha l’obiettivo di lottare sino alla fine per cercare di meritare la permanenza». Sugli alti e bassi precisa: «Per le formazioni costruite per salvarsi, è scontato che vadano messi in conto degli alti e bassi. Non potrebbe essere diversamente. I giallorossi sono in linea con le aspettative e dovranno battagliare con i denti per provare a compiere l’ennesima impresa sportiva degli ultimi anni. La sofferenza fa parte del dna degli appassionati salentini».

Il presidente Saverio Sticchi Damiani e gli altri soci cercano di conciliare i risultati con un calcio sostenibile e conti in ordine. Finora, secondo Fascetti, ci sono riusciti. L’ex tecnico considera questa strada necessaria per i club di provincia: «Per le piccole realtà di provincia non ci sono alternative».

Il paragone di Fascetti va alla gestione che conobbe a Lecce: «Ai miei tempi, Jurlano e Cataldo si sono dimostrati bravissimi a regalare a più riprese la serie A al Lecce a costi limitati. Due autentici campioni. L’attuale proprietà si muove lungo la medesima direttrice ed è la scelta giusta, anche se i tifosi, in quanto tali, vorrebbero soffrire di meno».

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