Italia, Frattesi: "Obiettivo? Togliermi le etichette. Su Gattuso e Mancini..."

Davide Frattesi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport poco dopo la fine dell'incontro tra Italia e Francia, terminato 3-1 per gli Azzurri.

Lazio e Nazionale? Sono due situazioni analoghe, nella Lazio, nonostante la prima sconfitta, siamo riusciti a compattarci e a trovare entusiasmo, credo che quella sia la cosa più importante anche qui grazie al mister e ai ragazzi nuovi che hanno portato una ventata d’aria fresca. Quando c’è un ambiente sano è tutto più facile. Io più che per la vittoria sono contento per il carattere e l’abnegazione che c’è stata.

Una serata emozionante, forse la doppietta con l’Ucraina serviva per un altro scopo però far gol qui è sempre speciale perché in quella porta c’è stato il gol più importante della mia carriera e sono contento di aver segnato questa sera, in questa notte bellissima.

Con Gattuso abbiamo qualche discussione perché mi chiede di esaltare le caratteristiche che ho, io invece vorrei fare al 100% quello che non so fare. Però quello è sempre stato il mio obiettivo, levarmi le etichette che non rispecchiano quello che sono davvero. Sono contento di aver fiducia da Gattuso e da Mancini.

Quando riesco ad avere quei 10-15 metri e riesco ad accelerare in corsa riesco a coprire una porzione di campo più grande. Come oggi che sono arrivato dietro al difensore, mi sono staccato e ho fatto gol. Per me è importante arrivare da dietro in corsa perché così io posso decidere come attaccare.

Gol contro il Napoli? Quello è merito di Gattuso che ci massacra durante la settimana, la forma fisica c'è.

Mancini? Dopp il gol stavamo parlando della fase difensiva.