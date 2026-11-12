Nazionale, l'Italia conquista San Siro: rimonta da urlo contro la Francia

Una serata da incorniciare per la Nazionale di Roberto Mancini, che davanti a un San Siro caldissimo e gremito da oltre 70.000 spettatori ha ribaltato la Francia con uno spettacolare 3-1. Gli Azzurri hanno riscattato subito il brivido iniziale e conquistato tre punti pesantissimi in questa sfida di Nations League.

Il brivido iniziale e la reazione di carattere

La gara si era messa subito in salita per la squadra di Mancini, tanto che al 10' minuto un errore in disimpegno ha permesso a Olise di sbloccare il risultato. Tuttavia, l'Italia non si è scomposta, ha alzato il baricentro e trovato il pareggio al 26' grazie a Pio Esposito su assist di Cambiaghi.

La ripresa perfetta

Nel secondo tempo gli Azzurri hanno cambiato marcia. Dopo un rigore sfortunato, al 62' ci ha pensato Davide Frattesi a far esplodere lo stadio con un inserimento fulmineo finalizzando al meglio un cross perfetto di Dimarco. La Francia ha accusato il colpo e, al 75', Pio Esposito ha trasformato con freddezza un calcio di rigore, firmando la sua splendida doppietta personale e blindando il definitivo 3-1.