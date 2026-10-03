Roma-Lazio Women, derby già alla seconda giornata: cosa sapere su tv e orario

Il derby tra Roma e Lazio Women arriva già alla seconda giornata della Serie A Women 2026/27. Le biancocelesti saranno ospiti delle giallorosse al Tre Fontane sabato 3 ottobre, in una sfida che mette in palio tre punti e il prestigio della stracittadina.

La Lazio cerca la prima vittoria in campionato dopo il pareggio all’esordio contro il Parma. La Roma, invece, vuole reagire alla sconfitta europea con il Barcellona. Per chi seguirà il derby da casa, sono previste la diretta tv e due opzioni streaming.

Lazio Women, il punto dopo il Parma

La squadra allenata da Gianluca Grassadonia ha aperto il campionato con uno 0-0 contro il Parma, conquistando un punto. Al Tre Fontane proverà a trovare il primo successo stagionale in Serie A Women, affrontando a viso aperto una Roma che punta ai vertici della classifica.

Nel percorso di Serie A Women’s Cup le biancocelesti hanno mostrato segnali incoraggianti. Il derby rappresenta un’occasione per misurarsi con una delle avversarie più ambiziose del campionato: la classifica è ancora agli inizi, ma un risultato positivo avrebbe un peso importante per la Lazio.

La Roma tra Barcellona e obiettivi di campionato

La Roma arriva alla stracittadina dopo la sconfitta contro il Barcellona nella seconda giornata della fase campionato di UEFA Women’s Champions League. La squadra di Gianpiero Piovani vuole lasciarsi alle spalle il ko europeo e tornare alla vittoria in campionato, dove punta a confermare il titolo italiano.

Tra gli appuntamenti recenti delle giallorosse c’è anche la finale di Serie A Women’s Cup persa contro la Juventus. Piovani ha richiamato l’attenzione sull’equilibrio necessario per affrontare la Lazio: «Il derby per noi è molto importante. Dobbiamo avere la giusta tensione, ma nello stesso tempo ci deve essere anche la serenità e la lucidità di andare ad affrontare una squadra tosta».

Alla seconda giornata il risultato non sarà decisivo per la classifica, ma entrambe le squadre cercano una risposta: la Roma per rilanciarsi dopo il ko europeo, la Lazio per trasformare il punto ottenuto contro il Parma nel primo successo in campionato.

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