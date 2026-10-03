Francia-Italia, Rabiot elogia Donnarumma: cosa ha detto Zidane

Dopo il pareggio tra Francia e Italia, Adrien Rabiot ha elogiato Gianluigi Donnarumma per le sue parate. Intervistato da Rai Sport, il centrocampista ha anche raccontato che Zidane si è complimentato con la squadra francese nello spogliatoio.

Le parate di Donnarumma e la difesa dell’Italia

Rabiot ha riconosciuto il peso degli interventi del portiere azzurro: «Donnarumma ha fatto grandi parate». Ha poi fatto i complimenti all’Italia per come ha difeso, sottolineando che la Nazionale non attraversa un grande momento.

Rabiot soddisfatto del percorso della Francia

Secondo Rabiot, la Francia ha affrontato la partita con lo spirito giusto, attaccando e creando occasioni. Al di là del pareggio, il centrocampista si è detto soddisfatto del percorso della sua squadra.

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