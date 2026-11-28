L’Italia è in finale di Coppa Davis per il quarto anno consecutivo. Nella semifinale disputata a Bologna, la squadra guidata da Filippo Volandri ha battuto la Repubblica Ceca per 2-1. La qualificazione è arrivata nel doppio decisivo, vinto da Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori al tie-break del terzo set.

La sfida è rimasta aperta fino agli ultimi punti. Gli azzurri hanno conquistato il primo singolare, subito il pareggio nel secondo e poi rimontato nel confronto che assegnava l’accesso all’ultimo atto della competizione mondiale a squadre del tennis maschile.

Musetti porta avanti l’Italia, Lehecka firma il pareggio

Il primo punto italiano è arrivato con Lorenzo Musetti. Contro Jakub Mensik, il tennista toscano ha chiuso in due set, 6-3, 6-4, dando alla squadra di Volandri il vantaggio nella semifinale.

La Repubblica Ceca ha risposto nel secondo singolare. Jiri Lehecka ha superato Flavio Cobolli per 6-2, 1-6, 6-3, riportando il confronto sull’1-1. La qualificazione si è così decisa nel doppio.

Musetti e Vavassori rimontano nel doppio decisivo

Musetti è tornato in campo insieme ad Andrea Vavassori per affrontare Jiri Lehecka e Tomas Machac. La coppia ceca ha conquistato il primo set per 6-3, ma gli azzurri hanno reagito aggiudicandosi il secondo parziale per 6-1.

Nel terzo set l’equilibrio ha portato la partita al tie-break. Musetti e Vavassori si sono trovati sotto 1-3, poi hanno ribaltato il punteggio e chiuso il parziale sul 7-6(4). Il punto decisivo ha dato il via alla festa del pubblico della BolognaFiere Arena.

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