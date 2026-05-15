Petrucci: "Derby? Sarri non è contento per l'orario. Credo che sarà..."

L'intervento radiofonico di Matteo Petrucci ai microfoni di Radio Laziale. Il giornalista di Sky Sport ha commentato le ultime notizie in casa Lazio sul prossimo impegno contro la Roma in campionato, previsto per domenica alle 12:00.

Credo che Sarri domenica sarà in panchina. Non mi aspetto situazioni diverse per il derby, non è soddisfatto e contento per l'orario, la Lazio avrà pochissimo tempo per preparare la parta. Mi aspetto che la Lazio voglia chiudere dignitosamente la stagione, non sappiamo come sta il gruppo anche se Sarri ha parlato di uno stato d'animo distrutto. Alcuni giocatori non sono usciti molto bene dalla finale, Gila e Rovella si portano avanti i vecchi problemi, Zaccagni non sta benissimo e vanno valutare le sue condizioni.

La Lazio non è stata mai ascoltata per la decisione finale sull'orario del derby, la Lega non è tenuta a sentire le squadre per prendere la decisione, non so però se la Roma sia stata ascoltata.