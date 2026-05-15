Tifo organizzato: "Derby? Saremo a Ponte Milvio. Guarderemo il comportamento e chi non è degno..."

Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto il tifo organizzato per esprimere la proprio posizione in vista del derby contro, in programma la prossima domenica alle ore 12:00. La tifoseria organizzata ha infatti scelto di non entrare allo stadio per la stracittadina, ma sarà invece presente a Ponte Milvio prima, durante e dopo la partita.

Come se fosse un derby normale, ma vissuto a Ponte Milvio. Stessi orari, stessi tempi, stesse modalità, cateneremo e inciteremo la Lazio. Staremo tutti insieme, faremo un po' di goliardia come è nostra consuetudine. Sarà una giornata da laziali. È una partita a cui noi teniamo tanto, glielo abbiamo detto anche ai ragazzi quando sono venuti sotto la curva dopo l'Inter, a cui gli abbiamo detto: “Adesso avete l'ultima possibilità per riprendere in mano questa stagione, vogliamo vedere gente con il veleno e che va via dal campo solo se zoppica o se non ce la fa più”.

Serve tanta lazialità, noi non saremo li, ma guarderemo il comportamento di tutti i giocatori, chi non è degno di questa maglia deve a giugno lasciare il posto a chi si sente ancora di combattere per la Lazio.