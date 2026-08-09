Gattuso: "Se fosse stato Zaccagni dell'anno scorso si sarebbe fatto buttare fuori..."
"Maurizio è un maestro a fare quello che fa. È da un mese che lavoriamo, un po' di tempo ci vuole..."
L'intervento di Gattuso
Il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style in seguito alla vittoria della squadra contro il Frosinone. Sono queste le sue parole:
Siamo contenti, è normale che possiamo ancora migliorare. Il Frosinone è una squadra che va molto forte, penso che siamo stati bravi a reggere il loro passo. Potevamo fare meglio sugli ultimi 20-25 metri. Sono molto soddisfatto, complimenti ai miei ragazzi, sappiamo che dobbiamo migliorare, mi tengo le cose buone che abbiamo fatto. Maurizio è un maestro a fare quello che fa. È da un mese che lavoriamo, un po' di tempo ci vuole. Sono contento, dobbiamo essere un po' più puliti ma la mentalità e la voglia mi piace. È merito dei ragazzi, lavorano. Bisogna essere bravi, abbiamo sempre 4-5 uomini negli ultimi 20-25 metri, qualcosa dobbiamo rischiare. L'importante è credere a quello che facciamo, sono soddisfatto ma sicuramente non basta.
Su Zaccagni
Se fosse stato Zaccagni dell'anno scorso si sarebbe fatto buttare fuori, invece gli ho fatto i complimenti, è un comportamento che deve avere tutta la squadra. Dobbiamo essere bravi sugli atteggiamenti, se vogliamo giocare in questo modo bisogna andare. Lavoriamo tanto ma c'è sempre un giorno di riposo, non possiamo andare piano e lavorare a basso ritmo. Per portare la spesa a casa bisogna provarle tutte.