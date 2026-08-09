Gattuso: "Se fosse stato Zaccagni dell'anno scorso si sarebbe fatto buttare fuori..."

Il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style in seguito alla vittoria della squadra contro il Frosinone. Sono queste le sue parole:

Siamo contenti, è normale che possiamo ancora migliorare. Il Frosinone è una squadra che va molto forte, penso che siamo stati bravi a reggere il loro passo. Potevamo fare meglio sugli ultimi 20-25 metri. Sono molto soddisfatto, complimenti ai miei ragazzi, sappiamo che dobbiamo migliorare, mi tengo le cose buone che abbiamo fatto. Maurizio è un maestro a fare quello che fa. È da un mese che lavoriamo, un po' di tempo ci vuole. Sono contento, dobbiamo essere un po' più puliti ma la mentalità e la voglia mi piace. È merito dei ragazzi, lavorano. Bisogna essere bravi, abbiamo sempre 4-5 uomini negli ultimi 20-25 metri, qualcosa dobbiamo rischiare. L'importante è credere a quello che facciamo, sono soddisfatto ma sicuramente non basta.