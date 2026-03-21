Women, Lazio-Roma: le calciatrici convocate da Grassadonia per il rassa

Il mister Gianluca Grassadonia ha diramato la lista delle calciatrici convocate per il la sfida contro la Roma, in programma oggi alle ore 18:00

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
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Il mister Gianluca Grassadonia ha diramato la lista delle calciatrici convocate per il la sfida contro la Roma, in programma oggi alle ore 18:00.

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Le convocate da Grassadonia 

Il tecnico biancoceleste Gianluca Grassadonia ha diramato la lista delle convocate in vista della sfida di oggi in casa contro la Roma (ore 18:00).

Portieri: Bacic, Durante, Karresmaa;
Difensori: Baltrip-Reyes, Cafferata, Connolly, D`Auria, Mancuso, Mesjasz, Oliviero, Zanoli;
Centrocampiste: Benoit, Cesarini, Monnecchi, Simonetti;
Attaccanti: Karczewska, Mancini, Le Bihan, Piemonte, Visentin.

Le assenze 

Anna Marika Bergman Lundin ed Eleonora Goldoni proseguono il loro protocollo riabilitativo.

Emma Martin Queralt, nel corso della gara contro il Napoli Women, ha subito un infortunio muscolare e non sarà a disposizione per la gara odierna.

Antonietta Castiello non risulta nella lista delle convocate a causa di un problema muscolare

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