Il mister Gianluca Grassadonia ha diramato la lista delle calciatrici convocate per il la sfida contro la Roma, in programma oggi alle ore 18:00.

Il tecnico biancoceleste Gianluca Grassadonia ha diramato la lista delle convocate in vista della sfida di oggi in casa contro la Roma (ore 18:00).

Emma Martin Queralt, nel corso della gara contro il Napoli Women, ha subito un infortunio muscolare e non sarà a disposizione per la gara odierna.