Così il Tifo Organizzato, tramite un comunicato pubblicato sull'account Instagram

Un mese di lazialità

A dicembre abbiamo deciso di regalarci un mese intero di Lazio.

Un anno fa questa sarebbe stata la normalità per il popolo bianco celeste ma purtroppo, un presidente tiranno e la sua pletora di tifosi giallorossi, ci hanno costretto a quell’estremo atto di amore che ci ha portato lontano da casa nostra.

In questi lunghi mesi di lontananza abbiamo capito quanto il consenso di questa protesta poggi su basi molto solide perchè ha continuato ad avere dalla sua parte un popolo che ha liberamente scelto di appoggiarla, di contro i vertici di questa società non hanno fatto assolutamente nulla per riavvicinare la tifoseria continuando ad andare nella direzione esattamente opposta ed il popolo laziale ha continuato a scegliere da che parte stare.

Poche eccezioni si sono distinte, tra tutti sicuramente ci sono mister Gattuso, che più volte ha ribadito di capire ed accettare la nostra decisione esprimendo però il “sogno” di vedere lo Stadio Olimpico pieno della sua gente, e la sua squadra (plasmata ad immagine e somiglianza del mister) che ad ogni trasferta è venuta sotto il settore ospite a prendersi il meritato applauso e sappiamo che ci sono vicini!

Per lui, per la squadra, ma soprattutto per tutti quei bambini e tifosi che hanno aderito alla protesta allontanandosi dallo stadio, a quelli che non sono riusciti ad acquistare il biglietto per il derby ed a tutti i laziali che soffrono lontano dalla propria amata Lazio, abbiamo deciso rendere omaggio entrando il 6 dicembre alla partita Lazio-Atalanta.

Caricheremo così anche i ragazzi prima della stracittadina dando un assaggio dell’ambiente che troveranno il 13 dicembre, dimostrando di essere sempre al loro fianco, perché se lo meritano!

Negli scorsi anni siamo andati ad incitarli a Formello ma ormai quel centro sportivo non lo sentiamo più “casa nostra”, sono state fatte molte amichevoli ed il signor Lotito ha pensato bene di farle a porte chiuse per paura della contestazione, ha fatto chiudere la squadra dentro un bunker fregandosene di tutti quei tifosi che avrebbero voluto vedere ed incitare quei ragazzi che oggi ci stanno regalando grandi soddisfazioni.

Non ne facciamo una questione economica, la sortita del pack scontato per tre partite non ha avuto gli effetti desiderati dall’ufficio marketing, la nostra passione non si compra con gli sconti, la nostra fede non è un prodotto da supermercato, scegliamo noi quando entrare, riprovateci ...sarete più fortunati!

Questo non vuol dire bloccare la contestazione, che per questa partita continuerà dentro lo stadio, o erroneamente pensare che si rientri definitivamente, e’ solo l’ennesima prova di unità e compattezza di un popolo contro un despota.

La protesta proseguirà con le stesse modalità di inizio anno, si continuerà a presenziare solo in trasferta ed ai derby e poi, se e quando lo vogliamo tutti noi, sceglieremo (forse) qualche altra giornata di lazialità.

Non si tratta di un passo indietro, altri lo debbono fare, ad iniziare dal tifoso romanista che occupa la sedia del responsabile della comunicazione (al derby come si comporterà!? Tiferà con cuore o continuerà a pensare al portafogli?) noi restiamo fermi sulle nostre posizioni che restano le stesse e non sono minimamente condizionate dall’ottima partenza e dalla meritata posizione in classifica.

Il nostro giudizio completamente negativo su comportamenti del signor Lotito, della gestione vergognosa ed approssimativa della prima società della Capitale, ci fanno restare fermi nella convinzione che un cambio sia urgente per stare al passo con quel mondo del calcio che viaggia ad una velocità tripla rispetto alla nostra Lazio, è doveroso nei confronti di un popolo che vive quotidianamente questo immenso amore e che invece si trova costretto a vivere in un incubo fatto di pressappochismo e botte di fortuna.

Come già detto quando abbiamo deciso di non abbonarci e di seguire la Lazio solo in trasferta, anche questa volta chi vuole restare fuori è libero di farlo, chi invece vuole seguirci si prepari a vivere con noi 90 minuti di puro amore! Portate i bambini, mettetegli una bandiera in mano ed una sciarpa al collo e ditegli che per Natale ci regaliamo tutti un dicembre da laziali con quattro partite che ci riossigeneranno fino al derby di ritorno!

Avanti Lazio! Avanti laziali!

I Gruppi del Tifo Organizzato