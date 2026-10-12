Il tifo organizzato: "Saremo presenti a Torino. Avevamo pensato ad una scenografia..."

“Saremo presenti a Torino”. Esordisce così il tifo organizzato intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la propria posizione in vista della trasferta di Torino per la sfida contro la Juventus.

Avevamo pensato ad una scenografia, ma non potremmo metterla in atto, viste le vicissitudini dei tifosi della Juventus, che non saranno presenti allo stadio a causa delle sciagure successe al derby della mole e alla repressione condotta nei loro confronti. A noi non ci è sembrato opportuno attuare una scenografia nel momento in cui dall'altra parte, in Curva, non ci sono presenti. A differenza degli altri anni saremo presenti a Torino. Decidiamo di presenziare anche in questa trasferta, nonostante gli anni scorsi ci sono state molte problematiche si ordine pubblico e che vi aveva spinto a non andare.