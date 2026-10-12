Il tifo organizzato: "Saremo presenti a Torino. Avevamo pensato ad una scenografia..."

Ginevra Sforza /
Depositphotos
Depositphotos

“Saremo presenti a Torino”. Esordisce così il tifo organizzato intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la propria posizione in vista della trasferta di Torino per la sfida contro la Juventus. 

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Il tifo organizzato a Radio Laziale

Avevamo pensato ad una scenografia, ma non potremmo metterla in atto, viste le vicissitudini dei tifosi della Juventus, che non saranno presenti allo stadio a causa delle sciagure successe al derby della mole e alla repressione condotta nei loro confronti. A noi non ci è sembrato opportuno attuare una scenografia nel momento in cui dall'altra parte, in Curva, non ci sono presenti. A differenza degli altri anni saremo presenti a Torino. Decidiamo di presenziare anche in questa trasferta, nonostante gli anni scorsi ci sono state molte problematiche si ordine pubblico e che vi aveva spinto a non andare. 

Il post

Giordano: "La Lazio ha fatto la partita che doveva fare..."