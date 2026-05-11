Finale Lazio-Inter: copertura totale e tecnologie record per la Media Company laziale

Il countdown sta per esaurirsi. Il 13 maggio 2026, lo Stadio Olimpico di Roma non sarà solo il teatro della finalissima di Coppa Italia tra Lazio e Inter, ma il cuore pulsante di un evento mediatico senza precedenti. Mentre i biancocelesti di Sarri cercano la rivincita e i nerazzurri di Chivu inseguono il sogno del Double, la sfida si sposta dai tacchetti ai pixel, trasformandosi in un’esperienza immersiva a 360 gradi. La Media Company della S.S. Lazio è pronta a schierare la sua formazione più forte: un apparato produttivo e tecnologico mai visto prima nella storia del Club. Per tre giorni consecutivi, il confine tra campo e spettatore verrà abbattuto grazie a un palinsesto multipiattaforma progettato per catturare ogni respiro della Capitale in attesa del trofeo.



Il comunicato del club

In occasione della Finale di Coppa Italia 2026 tra S.S. Lazio e F.C. Internazionale, in programma il prossimo 13 maggio allo Stadio Olimpico di Roma, la Media Company della S.S. Lazio metterà in campo uno dei più importanti sforzi produttivi, editoriali e tecnologici mai realizzati dal Club. Per oltre tre giorni, attraverso un sistema integrato di produzione e distribuzione multipiattaforma, la S.S. Lazio racconterà ogni momento che accompagnerà la Finale: dagli eventi istituzionali al Quirinale, agli allenamenti aperti ai media, dalle conferenze stampa ufficiali fino alla copertura completa del matchday. La programmazione coinvolgerà simultaneamente Lazio Style Channel, Lazio Style Radio, il sito ufficiale sslazio.it, l’app ufficiale del Club, i canali social, YouTube, X e le piattaforme partner nazionali ed internazionali, con una struttura operativa che lavorerà senza interruzioni tra studi, stadio, hospitality, flash e mixed zone, backstage e live production. Per la prima volta, inoltre, sarà attivata la “Polymarket Cam”, una moto dedicata che seguirà in diretta il pullman della squadra dalla partenza dal Centro Sportivo di Formello fino all’arrivo allo Stadio Olimpico, offrendo ai tifosi immagini esclusive e immersive dell’avvicinamento della squadra alla Finale. In occasione dell’evento debutterà anche una nuova veste grafica di Lazio Style Channel, sviluppata per accompagnare il racconto della Finale con un linguaggio televisivo ancora più moderno, dinamico e immersivo. L’intera produzione live sarà trasmessa anche sulla piattaforma di DAZN Italia, partner dell’iniziativa, con ulteriori finestre in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, ampliando ulteriormente la diffusione dei contenuti dedicati ai tifosi biancocelesti in Italia e all’estero.

Gli ospiti