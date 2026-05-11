Coppa Italia, verso Lazio-Inter: le probabili scelte di Sarri e Chivu per l'attesa finale
Ecco le probabili scelte di Sarri e Chivu per la finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 13 maggio alle ore 21:00
L'atmosfera dello Stadio Olimpico si prepara a diventare incandescente per la finalissima di Coppa Italia tra Lazio e Inter, una sfida che mette in palio il prestigio nazionale. I nerazzurri di Chivu cercano il Double per coronare una stagione trionfale, mentre i biancocelesti di Sarri puntano tutto sulla gara secca per riscattare l'intera stagione. Una sfida nella quale le aquile potranno nuovamente far affidamento sui tifosi, accorsi in massa per sostenere il loro club in un momento così delicato.
Le probabili scelte di Sarri
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All.: Sarri.
A disp.: Furlanetto, Giacomone, Gigot, Provstgaard, Lazzari, Pellegrini, Hysaj, Rovella, Dele-Bashiru, Belahyane, Cancellieri, Pedro, Przyborek, Ratkov, Maldini.
Le probabili scelte di Chivu
INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All.: Chivu.