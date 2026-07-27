Il sesto e il settimo giorno di ritiro della Lazio Women

Vittoria e giorno di riposo per le biancocelesti

Procede il ritiro a Celano per la Lazio di Grassadonia. Si concludono anche il sesto e il settimo giorno di ritiro. Dopo il test contro il Pineto, concluso in vittoria per la squadra biancoceleste, Grassadonia ha permesso una giornata di riposo dedicata allo scarico muscolare. La rosa è stata completamente rinnovata dai nuovi arrivi, le ragazze hanno avuto modo di conoscersi e formare sinergia all'interno del gruppo in una serata dedicata all'accoglienza delle nuove.

La doppia seduta di allenamento

Il giorno seguente, le ragazze hanno ripreso subito gli allenamenti a partire dalle ore nove. Sono state divise in due gruppi, nella seduta mattutina l'attenzione è stata incentrata sul lavoro tattico dedicato ai movimenti della linea arretrata. La seconda parte del gruppo è stata impegnata a lavorare in palestra.

Si riprende con la seduta pomeridiana alle ore 17:30. L'allenamento continua con una fase di attivazione tecnica, poi c'è spazio per una partitella dedicata al possesso palla sulla distanza della metà campo. Infine, esercitazioni di livello tattico con movimenti della linea arretrata e partitella a campo ridotto.

Saranno gli ultimi giorni di ritiro per la Lazio Women, le ragazze saranno impegnate il 29 luglio nel match contro il Napoli Women.

Domani la presentazione della Lazio Women

Nella giornata di domani 28 luglio andrà in scena la presentazione ufficiale della squadra femminile, organizzata dall'amministrazione comunale. Alle 21:30, all'interno del Castello Piccolomini, le ragazze della Lazio Women, lo staff tecnico e la dirigenza si presenteranno al pubblico, prima dell'inizio del Campionato di Serie A 2026-2027.