È fatta per Comuzzo al Torino, il difensore è vicinissimo ai granata

I granata su Comuzzo, la proposta

Il profilo del calciatore dei Viola era stato monitorato anche dalla Lazio. Tuttavia la trattativa del Torino con la Fiorentina avanza positivamente. In difesa, dopo aver chiuso il primo accordo del mercato estivo con lo svincolato Comert, i granata sono molto vicini a Pietro Comuzzo, difensore classe 2005. La proposta sarebbe un prestito da 1 milione di euro con diritto di riscatto, come riportato da Gianluca Di Marzio, fissato a 19 milioni. Nei prossimi giorni svolgerà le visite mediche con il Torino.

Il profilo del giocatore

Il classe 2005 ha esordito in Serie A nel 2023, collezionando con la maglia Viola 91 presenze in 3 stagioni, per un totale di due gol. Ha anche esordito con la Nazionale nelle amichevoli di giugno scorso contro Lussemburgo e Grecia.