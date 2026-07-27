È fatta per Comuzzo al Torino, il difensore è vicinissimo ai granata

La trattativa avanza sulla base di un prestito con diritto di riscatto, fissate per i prossimi giorni le visite mediche

Alisia Cerqua /
Pietro Comuzzo - Via onefootball (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
Pietro Comuzzo - Via onefootball (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

I granata su Comuzzo, la proposta 

Il profilo del calciatore dei Viola era stato monitorato anche dalla Lazio. Tuttavia la trattativa del Torino con la Fiorentina avanza positivamente. In difesa, dopo aver chiuso il primo accordo del mercato estivo con lo svincolato Comert, i granata sono molto vicini a Pietro Comuzzo, difensore classe 2005. La proposta sarebbe un prestito da 1 milione di euro con diritto di riscatto, come riportato da Gianluca Di Marzio, fissato a 19 milioni. Nei prossimi giorni svolgerà le visite mediche con il Torino. 

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Il profilo del giocatore 

Il classe 2005 ha esordito in Serie A nel 2023, collezionando con la maglia Viola 91 presenze in 3 stagioni, per un totale di due gol. Ha anche esordito con la Nazionale nelle amichevoli di giugno scorso contro Lussemburgo e Grecia. 

 

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